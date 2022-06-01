GOT與GPT，全名為天門冬胺酸轉胺酶(Glutamic Oxaloacetic Transaminase [GOT]，又稱為ASpartate aminoTransferase [AST])與丙胺酸轉胺酶(Glutamic Pyruvic Transaminase [GPT]，又稱為ALanine aminoTransferase [ALT])，是健康檢查重要的檢驗項目，在全民健康檢查的時代已經被廣為周知。因為GOT與GPT可以代表肝臟損傷，因此也常被稱為『肝功能』；大家往往只知道『紅字就是異常』，但是卻不明白這兩個指數之間孰高孰低與其深層臨床意義。

●GOT與GPT在身體內的作用與臨床判讀

GOT與GPT是體內的常見酵素，與人體胺基酸、蛋白質的代謝有關；因為這兩種酵素在肝細胞內濃度高，所以當肝細胞受損時這兩種酵素會流進血液中，因此這兩個酵素往往代表肝臟發炎 (當然也有例外，如：心肌梗塞時也會導致GOT上升)。

因為GOT與GPT這兩種酵素在細胞內(粒腺體與細胞質)的分布，GOT與GPT之間比率的高低可能代表下面幾種的肝臟疾病：

・GOT與GPT高於正常值、且GOT的數值大於GPT；或只有GOT異常(GPT < 200 U/L)：

→常見於肝硬化、酒精性肝炎 (往往GOT：GPT > 2：1，而且AST很少高於500 U/L)、

・GOT與GPT高於正常值、且GPT的數值大於GOT；或只有GPT異常(GPT < 200 U/L)：

→常見於病毒性肝炎、脂肪肝、其他罕見肝病 (如：自體免疫性肝炎、威爾森氏症…等)

・GOT與GPT高於正常值25倍以上(GPT > 1000U/L)：

→常見於膽道阻塞、B型肝炎急性發作、藥物性肝炎、缺血性肝炎。

．若只有GOT > 1000 U/L而GPT上升不多的情況：

→要懷疑橫紋肌溶解症。

這邊也要提醒大家，GOT與GPT數值正常不代表肝臟一定沒有問題，臨床上也常見肝硬化患者的GOT與GPT是正常的。

(圖/問8健康諮詢網提供)

相反，GOT與GPT也不能當作肝臟疾病的治療目標，例如：B、C型肝炎與酒精性肝炎的患者肝功能正常，不代表近期或未來肝功能都是正常的，這些肝炎患者可能間歇地肝臟發炎(GOT與GPT異常)導致慢性肝炎、肝硬化、甚至肝癌，千萬不能單憑一兩次「肝功能正常」就掉以輕心，B、C型肝炎與酒精性肝炎的患者仍需長期與定期地追蹤。

●其他與肝臟相關的檢驗數據

除了GOP與GPT的數值高低，這兩個數值的上升與下降趨勢合併其他肝臟相關指數，更能適度地反應肝臟疾病的改善或加重。

其他與肝臟功能相關的血液、生化指標包含了血小板(platelet)、凝血功能(prothrombin time) (前兩者可以反應肝硬化的嚴重程度、失代償性肝病)、直接與總膽紅素(direct and total bilirubin，阻塞性黃疸與失代償性肝病)、鹼性磷酸酶(alkaline phosphatase，膽道阻塞相關指標)、麩胺醯轉化酶(γ-glutamyltransferase，與酒精性肝炎、酒精性肝硬化、膽道阻塞等疾病相關)、白蛋白(albumin，肝臟的合成功能)、胎兒蛋白(α-fetoprotein，肝臟發炎、肝癌等)。

除了抽血檢查，病患的臨床表現、影像學檢查(如：腹部超音波)也能反應肝臟疾病的嚴重程度。總之，肝臟疾病的嚴重程度是綜合評估的結果，不能單憑GOT與GPT就驟下判斷。

最後，若有民眾在抽血檢驗或健康檢查發現GOT或GPT大於正常值上限五倍以上(如：GPT > 200 U/L)，建議儘速至肝膽腸胃科門診就診，以免延誤病情。