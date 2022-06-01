長痣總會讓人有些擔心是不是癌症，眼白上出現痣同樣也總讓人有些不安，台北市立聯合醫院仁愛院區眼科部謝昀臻醫師指出原因，並表示大多不必緊張，但若有出現相關症狀警訊，還是應盡早檢查，因為也確實有可能為惡性，有致盲風險。

●眼白長痣是癌症嗎？醫指４類型，留意惡性可能

謝昀臻醫師表示，眼白上的痣可分成結膜色素痣、先天性黑色素瘤、後天性黑色素瘤、惡性黑色素瘤四大類型。結膜色素痣是出現在結膜上的痣，和一般的痣相同，只是長在結膜上。先天性黑色素沉著在一出生的時候就會有，大多為單側，後天性黑色素沉著則大多是在青春期或成年的時候出現。

至於需要注意的惡性黑色素瘤有致盲風險，可能從痣及黑色素沉著惡化而來，也有直接產生惡性細胞的可能，相關原因和關聯性還有待研究。不過惡性黑色素瘤的機率非常低，以統計來看約在1%左右，東方人的機率又會再更低。

(圖/今健康提供)

●眼白長痣５症狀盡早檢查 小心惡性黑色素瘤恐致盲

謝昀臻醫師表示，眼白上面發現痣民眾大多不必緊張，因為多為良性，不過基於還是有惡性的可能，呼籲若會擔心還是可以觀察眼白上的痣，若有出現變化還是要提高警覺。例如痣的面積逐漸變大、本為平面卻漸漸凸起、顏色改變、變得混濁、周圍出現遲遲未退去的血絲，建議盡早檢查為佳，以確認是否無虞或需要接受相關治療。

(圖/今健康提供)

●眼白長痣良性可以消除嗎？醫：可不必理會或手術治療

在治療方面，謝昀臻醫師表示，若經檢查為良性無虞，民眾可以不必理會，若是覺得影響外觀，也可以選擇透過手術治療的方式進行消除，在與醫師詳細溝通討論後即可進行。而若是檢查結果為惡性黑色素瘤，因有致盲風險，且也有可能波及到眼眶等處，治療須考量腫瘤侵犯的範圍及是否轉移，以大範圍手術切除為主。提醒民眾，眼球上出現外觀變化，建議還是先經過醫師檢查為佳，以利排除疑慮或進行治療。