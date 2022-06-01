俄烏戰爭開打至今已超過3個月，戰情隨時有變化。目前俄軍正集中兵力猛攻烏東頓巴斯地區，烏軍則節節敗退，甚至在盧甘斯克地區最後據點「北頓內茨克」也被團團包圍。對此，前民進黨立委郭正亮指出，擁有大量西方援助軍火的烏克蘭唯有「再次反攻不順利」，談判的時間點才會出現。

綜合外媒報導，盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）周二說，俄軍已控制烏東北頓內茨克（Severodonetsk）部分地區，並正逐步向市中心推進。不過，據CNN新聞網報導，海岱否認俄羅斯報導所說，俄軍已占領整座城市。

對此郭正亮昨（上月31日）在政論節目《少康戰情室》指出，儘管現在烏軍在頓巴斯地區節節敗退，但仍有大量西方援助的軍火，烏克蘭「總要反攻一下、試試看能不能奪回被俄軍佔領的赫爾松」。

因此郭正亮直言，唯有烏克蘭再次嚐到反攻不順，談判的時機點才會出現，「才有可能告一個段落」。而針對上月30日前駐紐西蘭代表介文汲預言烏東戰事將在一周內結束，郭正亮也坦言「有可能」。