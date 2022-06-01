資深狗仔葛斯齊5月31日在直播公開汪小菲離婚前，和不同女子的親密照，更揭露「黑人暴打汪小菲」的真相，汪小菲和小S有爭執再動手推倒懷胎9月的大S，黑人陳建州見狀才會動手保護她們；在葛斯齊爆料後，陳建州在臉書上發文，宣傳P. LEAGUE+季後賽喊話「我們球場見」，對八卦暫無表態。

去年11月底汪小菲母親張蘭曾在直播中爆料，兒子遭黑人陳建州掐脖暴打，指出兩人在家中有口角，「汪小菲被黑人在家裡按在地下掐脖子、要打死人了」；但事後汪小菲和張蘭都改口，還發文道歉，當時陳建州則透過經紀人回應，「蘭姐剛發文說認錯人，小菲也有發文道歉，謝謝大家」，他當時心力全放在「P. LEAGUE+」聯盟。

陳建州稍早發文宣傳「P. LEAGUE+」聯盟季後賽，沒有對葛斯齊爆料表態。(圖/ 取自中時資料庫)

葛斯齊在5月31日直播揭露汪小菲離婚前偷吃照，被問到黑人暴打汪小菲的事情是否屬實，他也證實確實有這件事情，當時大S懷胎9個月，產檢後快要生產，但汪小菲和大S有爭執，小S在旁勸架要汪小菲不要欺負姊姊，「汪小菲竟然把小S推倒在地上，大S要求汪小菲跟妹妹道歉，汪小菲一氣之下也把大S推倒在地」。

在一旁的黑人陳建州見狀，才會衝上前對汪小菲動手，保護好友大小S姊妹，而范瑋琪無助地放聲大叫；對於葛斯齊的爆料，汪小菲透過友人表示希望不要波及無辜，但沒有正面回應是否動手推大小S。而陳建州稍早也在臉書發文，貼出P. LEAGUE+季後賽宣傳影片，喊話「我們球場見」，並未對狗仔爆料表態，只把心思放在籃球聯盟。