夏天必備防蚊衣？有男子在臉書分享1張照片，該照片是在某大眾運輸上拍的，照片中有位穿薄紗的長髮女子，從背後看過去，還可以清楚看見該女子的紅色丁字褲，而上女子上半身疑似沒穿內衣，重點在於後方有名坐電動輪椅的阿伯扶著額頭，網友見阿伯扶額動作也笑翻「阿北頭暈了」、「阿公都要站起來了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張某大眾運輸內照片，照片中有位長髮女子露出背面，女子身穿薄紗，並且配上紅色丁字褲，上半身疑似沒有穿內衣，後方還有1位坐電動輪椅的阿伯，左手扶著額頭，疑似不好意思看著前方過度裸露的女子；原PO也在貼文寫下「酷熱天氣警告現正生效」。

有位薄紗女子搭乘大眾運輸，由於可以直接看到薄紗內的丁字褲，也讓後方坐輪椅的阿伯看了都扶額頭。（翻攝自臉書爆廢公社）

照片一出，網友紛紛留言表示「哇！好辣」、「我血液逆流而上了」、「阿娘喂！卡好心勒啦」、「下一站到醫院了」、「這樣子穿出門，沒勇氣還真不行」、「看到這 ，更熱」、「這太有勇氣了」、「我眼睛業障重」、「夏天必備防蚊衣」、「朝思暮想的阿姨來惹」、「這麼性感，我猜轉過身是男的」。

另外還有網友針對阿伯左手扶額的動作做解釋「阿公的手都擋住、看不下去了」、「阿公都扶額頭了」、「阿北頭暈了」、「阿伯：我的老天啊」、「旁邊的阿伯都頭痛了」、「此時的阿北 應該很想爬起來 直接跑下車吧」、「阿公都要站起來了」、「阿伯都頭皮發麻了」。