深綠臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」前年8月貼文影射時代力量前秘書長吳佩芸介入時任黨主席徐永明婚姻，李姓男管理員遭逮，一審判決拘役30天，消息曝光也讓不少人傻眼，直問「文青女神怎麼變男的」。

「莫羽靜」2020年8月，在粉絲團張貼數篇文章，影射徐永明與以藥師為業的吳佩芸搞婚外情。吳佩芸提告後，粉專管理員男子李建葦遭約談到案，台中地院認定李男所張貼之文章，已為指摘具體之事實，並非單純抽象謾罵，構成誹謗，事證明確。過程中李建葦希望與吳佩芸和解，但又表明自己沒錢賠，因此法官依誹謗罪判拘役30天，得易科罰金3萬元。

「莫羽靜」平日發文習慣使用「老娘」、「雨兒」自稱，被粉絲稱為文青女神，李男遭逮後，也讓粉絲看傻：「我一直以為她是女的...」、「她還自稱是PPL耶，是不是有點危險」、「文青女神怎麼是男兒身...」、「建葦打球囉」、「這個蘇貞昌不震怒一下嗎」、「脫北者、旅美教授、法拉盛富翁，綠側翼到底有多少人設XD」。

事實上，因吳佩芸而現形的深綠粉專，「莫羽靜」已非第一個，去年「脫北者冰狼」管理員江柏儒就曾影射吳佩芸洩露錄音黨，導致曾玟學退黨，事後江柏儒遭起訴，江更被踢爆除了粉專管理員，還是PTT政治黑特版版主，引發爭議。