JFJ經紀公司深夜緊急做出澄清。(圖／JFJ微博)

狗仔葛斯齊31日晚間開直播，猛爆汪小菲出軌事件，吸引兩岸網友看大戲，未料葛斯齊話鋒一轉，突然直指金曲歌王林俊傑過往緋聞，更表示自己手中也握有證據，瞬間登頂微博熱搜，目前已有885萬筆搜尋，對此林俊傑經紀公司也火速回應。

葛斯齊散彈槍狂開，血流成河，林俊傑也被流彈掃到。晚間葛斯齊突然矛頭一轉，談起林俊傑過往緋聞，更表示自己手中還有相關證據。消息曝光後「林俊傑 套房」立刻以885萬筆熱搜登頂微博，力壓第二名王小菲的257萬筆。

林俊傑所屬的JFJ經紀公司對此也在凌晨做出緊急回應，表示若爆料人握有林俊傑犯罪事證，請立刻提報相關部門，公司將會積極配額調查，否則請勿占用公共資源，停止造謠。

JFJ經紀公司聲明：

關於網上無端影射，本公司重申，若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，本公司與林俊傑先生必將積極配合調查工作，否則，請勿佔用公共資源、破壞網路秩序，敬請停止一切的造謠、傳謠等非法行為，共同維護文明清朗的網路環境。