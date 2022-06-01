中和2歲男童父親今（1）日凌晨12點多發文表示，已經拿到和衛福部疾管署調閱的兩部分資料其中一份。（翻攝自男童父臉書／李奇叡新北傳真）

中和2歲男童恩恩4月19日確診病逝，恩恩父親日前致信中央和新北市政府，要求調閱完整通話資料以釐清真相。他今（1）日凌晨12點多發文表示，已經拿到和衛福部疾管署調閱的兩部分資料其中一份，和新北市政府調閱的資料則都尚未拿到，但還是要向新北市政府致謝，也希望能加速獲得通話錄音。

男童恩恩為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，搶救6天後於4月19日病逝，其父5月29日在臉書貼文，打破沉默，要向中央及新北市政府討真相，後續衛福部長陳時中、新北市長侯友宜皆給予正面回應，陳時中也在5月31日的疫情記者會表示，已於當日中午通知可領取。

恩恩父親持續在臉書更新最新進展，他的最新發文表示，5月31日下午收到了衛生福利部疾病管制署的通知，工作結束後便前往拿取他與1922的通話錄音。他坦言，在回家的路上心情很複雜，因為這是他們夫妻訴求的第一塊拼圖，總算是邁進了一小步。

恩恩父親說，雖然打開這段錄音，思緒會被拉回事發當下，但是無論如何一定要堅持走完這段路程，「因為這是目前我們唯一可以為小寶恩恩做的事，也是必須一定要做的事情」。

恩恩父親透露，他一共向衛服部申請調閱兩部分資料，分別為「他和1922之間的通話錄音」以及「1922和其他單位的橫向聯繫紀錄」，他5月31日收到的是前者，以及一份公文，至於後者還沒拿到，他則當場向疾管署人員重申請求，盼盡快提供。

恩恩父親指出，他和新北市政府消防局、衛生局調閱的資料，分別有「跟119之間的報案錄音」、「和衛生局之間的通話紀錄」以及「消防局跟衛生局間的橫向紀錄和處理流程」，目前都還沒收到，不過5月31日晚間他收到了新北市衛生局副局長高淑真的電話及簡訊，希望能和他在今天上午碰面並說明。

不過恩恩父親強調，需要的不是說明，還是希望能儘快拿到他們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音以及報案紀錄，若後續拼湊出完整的事情真相後，還有不完整需要討論的部分，他們也願意正式和新北市政府當面討論請教。

恩恩父親最後表示，雖然還沒拿到要的資料，但還是要感謝侯友宜以及新北市政府單位的關心，「我需要的資料再拜託你們加速了，謝謝」。