唱作新人同理先前參加歌唱比賽，一路挺進總決賽，秀出歌唱實力。他近日釋出新歌〈烏有〉是2年前探討愛情的創作，他日前拍攝MV，首次挑戰和女主角一起演感情戲，導演安排小情侶大玩浪漫泡泡槍的橋段，沒想到愛玩射擊遊戲的同理，竟然一不小心玩得太認真，讓應該充滿粉紅泡泡的戀愛劇情，差點變成實境生存遊戲。

〈烏有〉的MV呼應歌曲主題，安排同理和女主角上演感情戲，首次挑戰戲劇演出，同理直呼：「非常的新鮮、非常的好玩，但也非常的累。」其中在洗衣店的橋段更是讓同理印象深刻，原來導演安排他拿著泡泡槍，與女主角拍攝浪漫甜蜜的戀愛戲，不過愛玩射擊遊戲的同理，拿起泡泡槍便像在打電動，超級認真「開槍」，事後看監看螢幕才發現自己的表現不像在談戀愛，比較像在玩生存遊戲，笑說：「我好像太暴力了！」

來自台中的同理，外表高挑、酷酷的、私底下很貼心，先前參加歌唱比賽，擁有獨特的R&B饒舌唱腔和爆發式的舞台魅力，在歌曲改編功力和演唱自創曲的創作實力，都獲得導師與觀眾的肯定，在參賽前，本名李政哲的「同理」被金曲製作人剃刀蔣發掘，因為家境緣故，他把剃刀蔣對他說「用音樂改變自己的生活」這句話放在心裡，努力成為詞曲作者。