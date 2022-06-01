西班牙19歲小將阿卡瑞茲透過好表現贏得對手尊敬。（美聯社）

在2022年想要阻擋「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）不是簡單的任務，但是德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）辦到了，在法國網球公開賽男單8強賽以6比4、6比4、4比6、7比6（7）獲勝，將與世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、西班牙「大蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之間的勝方爭奪決賽門票。

「我知道這場比賽從一開始我就一定要打出最棒的表現，很高興我做到了。」小祖維瑞夫表示，「阿卡瑞茲不斷挽回比賽，比賽結束時我在網前跟他說，他實在是了不起的球員，他肯定會在法網贏很多次，希望我可以在他開始有能力打敗我們之前就贏下法網冠軍，不然到時候就沒機會了。」

5月初小祖維瑞夫在馬德里大師賽男單決賽直落二不敵阿卡瑞茲，法網是兩人首度在四大滿貫賽舞台交手，小祖亟欲證明自己，在這場歷時3小時18分鐘的法網男單8強賽，一直維持積極的態度，透過底線強勢攻擊，加上正確判讀阿卡瑞茲的小球，先在盤數上取得2比0聽牌。

不過阿卡瑞茲之所以成為世界第6，絕對也不是只有運氣，第三盤、第四盤他放小球的落點和時機掌握得更好，讓小祖維瑞夫遇到不少麻煩，阿卡瑞茲追回一盤後，第四盤雖然先被破發，但很快下一局又回破，兩人進入搶七，阿卡瑞茲先出現盤末點，可惜沒能把握住，反觀小祖維瑞夫及時掌握了關鍵分，最終沒讓比賽進入第五盤。

獲勝當下情緒激動、對著觀眾席狂吼慶祝的小祖維瑞夫賽後笑說：「當時氣勢開始轉向阿卡瑞茲那邊，我很高興在第四盤搶七就能收下勝利、不用打到第五盤，畢竟去年法網我就是在準決賽打到第五盤然後輸掉。」