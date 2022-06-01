歐盟在30日的緊急首腦會議上通過禁止進口俄羅斯石油的決議，作為對俄羅斯的追加制裁。此一決議對俄羅斯及正在進行的俄烏戰爭將造成重大影響，同時將促使全球石油市場進行大洗牌。這對正待從疫情中復蘇的全球經濟而言並非好事，但對迅速結束俄烏戰爭有相當積極的作用。而在俄羅斯石油禁運期間，受益最大的應該就是中國與印度2個亞洲大國了。

俄烏戰爭以來西方社會持續加碼對俄羅斯制裁，由於能源是俄羅斯對外出口最大項目，因此美國不斷地催促歐盟禁運俄羅斯石油與天然氣。歐盟也為此召開了至少7次會談，但內部仍有反對的意見，主要是匈牙利、捷克、斯洛伐克等內陸國家。這3國堅決反對是因為目前幾乎都是透過俄羅斯輸油管線獲得石油，他們沒有港口，一旦禁運俄羅斯石油，既無法從海運獲得其他國家的石油，走陸運或河運也相當困難。最後歐盟為此達成妥協，先禁海運，管線石油暫時豁免，如此大約可以先禁掉整個2/3俄羅斯石油，然後在年內逐步達到90%的禁運。

石油與天然氣等能源產品是俄羅斯對外出口最大項目，因此美國不斷地催促歐盟禁運俄羅斯石油與天然氣。（圖／Shutterstock)

歐盟禁止俄羅斯石油勢必重創俄羅斯能源出口，目前俄羅斯石油與天然氣等能源出口大約佔其出口貿易總額的半數，歐盟購買的比例又佔其中的一半。近期俄羅斯堅持要歐盟以盧布支付石油貿易，造成盧布持續上揚，現在歐盟禁運，盧布也應聲下跌，貨幣貶值連帶會影響其他的貿易收支，這對正在烏克蘭戰場上大量消耗的俄羅斯會造成極大財政壓力。

歐盟召開首腦會議商討糧食與能源安全問題，烏克蘭總統澤倫斯基也以視頻方式受邀在會上發言 。 （圖／美聯社）

石油遭到禁運後，俄並非完全沒有解決方法。一般分析都認為中國將增加俄羅斯石油進口，但是除了已有的購油合約之外，中國是以補充戰略儲備的名義購入俄羅斯石油，數量有限，主要是不想因此被美歐抓到「協助俄羅斯逃避制裁」的把柄。

另一個近來趁低價積極買入俄羅斯石油的國家是印度，數據顯示，去年印度向俄羅斯購入石油平均每個月是96萬桶，但今年俄烏戰爭2月底爆發，3月印度就買了300萬桶，接著4月進口720萬桶，5月更暴增為2400萬桶以上，預計6月將輸入俄羅斯石油達2800萬桶。這種數十倍的採購量可以窺見經打細算的印度人正趁機大手筆地購入俄羅斯的廉價石油。

法國總統馬克宏擔任本屆歐盟執委會輪值主席，在歐盟首腦會議結束後向媒體說明禁運俄羅斯石油決議內容。（圖／路透）

歐洲禁運俄羅斯石油後，勢必會向中東產油國尋求增加石油供應，中印加碼購入俄羅斯石油長期下來也會減少從中東購油的需求，一來一往，只是市場供需結構改變而已。不過，中印目前購入的都是做為戰略儲備，未來常態石油貿易是否還會加碼，會面臨是否影響國際制裁等因素，以及俄烏戰爭的演變，因此目前尚無法預料。

在歐盟召開首腦會議時，歐盟總部外聚集了許多民眾與民間組織代表，抗議匈牙利等國反對禁運俄羅斯石油的政策。

俄烏戰爭進行了3個多月，歐洲國家為了石油禁運問題早已做了不少準備，包括增加儲備與增加新的油源，因此連德國、荷蘭這種嚴重依賴俄羅斯石油的國家也都加入支持禁運行列。其實以俄羅斯能源出口及其市場結構來看，歐盟禁石油比較容易，但要禁俄羅斯天然氣比較困難，不過只要有決心，歐洲也不是做不到。俄羅天然氣最大客戶德國就計劃用2年時間逐步脫鉤，其他國家也都有準備，只是俄烏戰爭是否會拖那麼久，還完全無法預料。

在國際市場上原本就存在一條石油黑市交易管道，過去伊朗、委內瑞拉遭到禁運 時也曾用過這條通路暗地輸出石油，它主要的方式是用被禁的石油與其他產地的石油夾帶混運，以此規避禁運措施，近期一些西方財經媒體已經發現這條黑市石油交易額暴增，其中可能有不少是來自俄羅斯的石油。這種交易方式數量的增加，一方面也是因為俄羅斯被踢出SWIFT交易系統，石油商人無法循正常管道交易才使用這條途徑。

歐盟總部外聚集民眾示威，要求歐盟執委會盡快通過禁運俄羅斯石油的決議，接下來有關俄羅斯天然氣運與其他制裁措施可能都會獲得強大民意支持。（圖／美聯社）

現在除了石油之外，美歐等國下個目標應該是天然氣以及近期成為熱門話題的糧食，外界盛傳許多國家都已暗地大量囤積糧食儲備，隨著俄烏戰事拖延，以及全球供應鏈恢復受阻，今年缺糧的問題會非常嚴重，而糧食問題與能源不同，並不會隨著俄烏戰爭結束而改變，未來國際貿易與經濟動盪問題恐怕還得持續相當長時間。