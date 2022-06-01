烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天表示，該州工業城市北頓內茨克經過連日的激戰後，目前大部分已被俄軍控制，但是俄軍尚未包圍這座城市。

蓋戴（Serhiy Gaidai）在張貼於網路的影片中說，北頓內茨克（Sievierodonetsk）90%已被摧毀，由於俄軍持續轟炸，目前無法運送人道補給品或疏散民眾。

蓋戴今天稍早表示，北頓內茨克12萬人口中大部分已逃離，目前該市仍有大約1萬5000名平民。

蓋戴也表示，俄軍空襲北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽，呼籲民眾待在避難所，因為吸入、吞食或皮膚接觸硝酸會有危險，並敦促民眾「準備充滿氫氧化鈉的防毒面具」。

對於歐洲聯盟通過對俄羅斯的第6波制裁，烏克蘭總統澤倫斯基表示歡迎，但對於延宕這麼久才通過，表示「難以接受」。

澤倫斯基在基輔與斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）站在一起時指出：「通過第5套制裁和第6套制裁要間隔50多天，讓我們難以接受。」（譯者：陳政一）1110601