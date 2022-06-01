顏佑庭去年參加《全明星運動會》第二季，與隊友朝夕相處，發展出多段曖昧情，他先是公開壁咚女戰神小8，之後又點名胡瓜的兒子胡釋安的緋聞女友吳心緹，為他拍攝情人視角仰臥起坐影片，收穫不少CP粉。但劇終人散，節目播畢後，顏佑庭鮮少與檯面上的CP互動，反而是曾被他發「麻吉牌」的洗菜，讓他甘願當車伕上演接送情、私下相約打羽球，顯見2人的好交情。
其實早在去年三級警戒，藍隊開直播聊天時，洗菜便曾直球詢問顏佑庭的理想型，「如果你喜歡我的話，你不要避諱地說出來，我不介意。」顏佑庭坦言曾因對方某些貼心舉讓他萌生「如果是她男朋友還不錯」，沒想到下一秒他竟不給面子地使出「朋友牌」，讓洗菜忍不住嬌嗔抗議：「一定要從朋友開始啊對不對。」
沒想到當時還打臉洗菜的顏佑庭， 25日下午3點半卻被本刊直擊親自駕車到洗菜家，溫馨接送洗菜到內湖運動中心打球，2人還搭配組成雙打，展現十足的好默契，運動過程中，洗菜不時趴地為顏佑庭捕捉打球的英勇畫面，像是在記錄屬於2人的回憶，即便運動消耗許多精力，但她在面對顏佑庭時，依然熱情不減，不停地打開話匣子，有著說不完的話。在球場發洩完精力的２人，最後還與友人一同用餐填飽肚子，顏佑庭也展現紳士風度，將洗菜送回家，這段與前隊友的約會，也令人不禁好奇是否早已朋友升格情人。
據悉，今年31歲的洗菜大顏佑庭4歲，不僅擁有一身好球技，2020年8月還斜槓升格咖啡廳老闆，與馬來西亞獨角獸餐廳創辦人阿C、模特兒Nate創立「UniqornCafe」，從設計、裝潢全部親力親為，雖然咖啡廳受疫情波及，僅營業約1年，但Google高達4.9顆星好評，相信仍可以分享不少經驗談，讓如今加入《營業中》的顏佑庭藉機偷師。
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