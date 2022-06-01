農委會為搶救台東鳳梨釋迦滯銷，去年祭出三支箭力挽狂瀾，不料內銷價格慘淡，因而不得不回過頭來，今年又啟動轉作計畫，不過鼓勵轉作項目受限於成本、氣候等因素，許多農民大喊不切實際，喊話要與台東縣府自行籌組NGO向陸方談判，並呼籲中央別再龜縮逃避！

鳳梨釋迦內銷平均價格不佳，農委會農糧署今年三月啟動轉作計畫，建議農民轉種多元化的新興果樹，像是刺番荔枝、酪梨、山竹、榴槤、臍橙、紅毛丹等，每公頃補助十萬元，也可選擇嫁接換種大目釋迦，每公頃補助五萬元，今年起分四年共要轉作1000公頃，共計補助一億元。

台東縣鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，九成為外銷，眼看釋迦下半年將要授粉，台東縣府呼籲中央給予農民減產補助，並盡速開拓行銷通路。（圖／張文玠攝）

在鹿野種植近十公頃鳳梨釋迦的方先生表示，考量轉作成本、競爭力以及考量台東的颱風和焚風氣候因素，政府提出的品項部分並不合適，農民轉作意願不高。以紅毛丹和山竹等為例，一甲地光是種苗成本就超過50萬，然而鳳梨釋迦只要6萬，且山竹要種植八年才會結果；其他水果像是榴蓮產量不高，難以與東南亞國家競爭，酪梨則在全台都適合種，缺乏獨特性，最後恐怕也是供過於求。

另一名在台東市和卑南鄉都有種植鳳梨釋迦的農民小陳（化名）表示，鳳梨釋迦盛產季落在12至4月，由於他的種植面積較大，採收時所需人力不足，因此需要調節產期，以燈罩方式分梯次延長採收，產季最長到五月才採收完畢，但日前前往農會詢問，轉作獎勵早已在二、三月底截止，「我的釋迦都還沒採完，難道還掛在樹上的要通通砍掉？獎勵措施根本是欺騙農民，至少要延到七、八月比較合理。」

台東縣長饒慶鈴表示，多數農民反應，工資很貴，中央每公頃僅補助十萬，但光是果樹減除和整地就沒了，還要投入種苗、人工和機械栽植費用；此外，考量台東縣對外運輸成本極高，轉作也需要歷經三年以上時間才能產量，建請農委會針對廢園、轉作都個別給予十萬補助，且與減產三管齊下，才能讓產銷達到平衡點，農民才能賺到錢。

饒慶鈴坦言，在報關過程中，陸方反應介殼蟲的有害生物問題已有兩三年的時間，因此縣府去年提出「病蟲害零檢出」的策略，改良場推行病蟲害方式可達到80%以上的防治率，希望農民從田間管理就達到該標準；並透過縣府補助的109台空壓機自主清消，進行後續20%處理，最後於集貨場進行最後清消，可以將病蟲害抑制到1%以下，不過很可惜，去年八月份開完正式零檢出會議，正在努力和改變的同時，九月就接到暫停出口的訊息。

饒慶鈴進一步指出，台東是農業大縣，釋迦產業發展至今超過二十年，種植面積5100公頃，年產量六萬公噸，鮮果產值超過50億，加上農藥、資材、包裝、授粉、集貨、冷鏈等上下游產業群聚，形成「釋迦產業鏈」，可謂台東最具代表性作物。中國大陸佔鳳梨釋迦95%的外銷市場，以短中期發展來看，重新尋找市場至少需要三年以上，因此不可能一夕就放棄中國大陸市場，「我們理解中央立場但我更肩負幫農民行銷、維持通路的使命。」呼籲中央授權地方政府與農會代表、集貨場和農民代表共組「類NGO」重啟談判，強調「要賣商品給客戶，對方客訴有介殼蟲，就秉持誠意交換意見、不能放著不談，只要中央願意授權，縣府透過任何管道啟動談判，重點是農民可以因而受惠。」

農委會推行鳳梨釋迦轉作獎勵，不過有農民考量種植成本、收成時間和氣候等因素，寧可改種非獎勵品項的木瓜、薑等非獎勵作物。（圖／張文玠攝）

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