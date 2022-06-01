投資機構Wedbush證券公司近日表示，過去一周以來，亞洲地區的供應鏈問題獲得「顯著改善」，而科技巨擘蘋果可能成為主要受益者之一。

Wedbush證券分析師伊弗斯（Dan Ives）在寫給客戶的報告裡指出：「雖然中國部分地區採取嚴格清零措施，但我們看到蘋果與特斯拉6月可望恢復強勁產能。過去6個月來，供應鏈受阻一直是科技與汽車業最大陰霾。」

伊弗斯指出，蘋果與「其他晶片業者」可能是亞洲供應鏈改善的主要受益者，而這對於下半年表現相當重要。