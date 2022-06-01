加拿大周二（5月31日）官方數據顯示，儘管今年首季經濟成長不如預期強勁，但第二季仍將維持一定動能。而這強化加拿大央行可能於本周會議升息2碼的市場預期。

加拿大統計局周二公布，受到出口下滑拖累，加拿大首季國內生產毛額（GDP）季增年率達3.1％，低於分析師預期的5.4％，但接近加拿大央行預估的3％。

分析師表示，加國首季經濟表現雖不如預期，但國內需求依然相當強勁，而這意味著第二季經濟可望維持一定動能。市場普遍預期，加拿大央行6月1日開會後將把利率從1％上調至1.5％。