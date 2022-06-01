0835:綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國高階官員31日表示，美國將提供烏克蘭簡稱「海馬斯」（HIMARS）的「M142高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System），以提升烏軍在戰場上的能力。

官員表示，在烏克蘭保證不會用這些彈藥攻打俄羅斯境內後，美國才提供海馬斯火箭系統。「這些系統將讓烏克蘭用來擊退在烏國領土上的俄軍進犯，但不會用來瞄準俄國境內的目標」，官員說。

官員指出，海馬斯將讓烏軍搭載能發射最遠達80公里遠的彈藥。

烏克蘭軍人5月29日駕駛擄獲的俄羅斯BMP-2步兵戰車。（美聯社）

烏克蘭部隊在烏南城市刻松（Kherson）反擊獲進展

0715:反擊俄軍 烏克蘭部隊兩戰略要城獲進展

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周二晚說，烏克蘭部隊在烏南城市刻松（Kherson），還有東部大城哈爾科夫（Kharkiv）都獲得進展，並阻擋了俄軍在東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的攻勢。

據CNN新聞網報導，澤倫斯基強調，儘管俄軍在部隊和武器上佔有龐大優勢，但烏克蘭部隊展現了極大的勇氣。此外，他也大讚歐洲理事會（European Council）通過對俄羅斯實施新制裁，減少進口俄國原油。