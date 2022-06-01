兒童疫苗已經陸續開打，除了可以在校園集中接種，也可以去指定醫療院所預約施打， 除此之外，今（1日）起六都加設7個大型接種站，提供接種BNT兒童疫苗的服務 ，《中時新聞網》整理出各大型接種站的預約網址、打疫苗常見副作用與哪些狀況應暫緩施打等常見6大問題，供家長們參考。

一、兒童疫苗有哪些廠牌？

目前開放6至11歲兒童接種半劑量的莫德納、5至11歲的兒童打兒童劑型BNT。

二、哪裡可以打兒童疫苗？

兒童疫苗可在指定合約醫療院所接種，也可以在校園集中接種，指揮中心也宣布今天開始在六都增開7個大型接種站，提供兒童接種BNT疫苗。

其中台北市的大型接種站設在自由廣場、新北市則在板橋車站、桃園市在巨蛋體育館與陸軍專科學校、台中市在自然科學博物館、台南市在市立圖書總館、高雄市在高雄展覽館。

兒童BNT大型接種站。（圖／指揮中心提供）

三、隨到隨打或需先預約？

兒童疫苗在大型接種站可隨到隨打，但建議家長事先預約，以減少排隊的時間。

四、兒童疫苗常見副作用？

莫德納常見副作用為注射部位疼痛（98.4%）、疲倦（73.1%）、頭痛（62.1%）、肌肉痛（35.3%）、畏寒（34.6%）、關節痛（21.3%）、噁心/嘔吐（29.3%）、腋下腫脹/壓痛（27.0%）、發燒（25.7%）、注射部位腫脹（22.3%）與發紅（24.0%）。

5至11歲兒童打BNT後常見副作用為注射部位疼痛84.3%、疲倦51.7%、頭痛38.2%、肌肉痛17.5%、畏寒12.4%、關節痛7.6%、注射部位腫脹20.4%與發燒(>38度)8.3%。

五、哪些狀況不適合接種？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前打過疫苗發生嚴重過敏反應的人將不予接種；另若打疫苗當天正在發燒或有急性中重度疾病的人，建議等病情穩定後再接種。

六、打完哪些狀況該就醫？

打疫苗後持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀應儘速就醫；另接種mRNA疫苗可能會出現極罕見的心肌炎與心包膜炎副作用，若有急性或持續性胸痛、呼吸急促或心悸症狀應立刻就醫。