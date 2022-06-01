裕日車(2227)全新2022年式NISSAN ALTIMA預售開跑，NISSAN ALTIMA自上市以來，以時尚外觀與豐富的安全配備，廣受消費者支持與好評。ALTIMA為NISSAN品牌首款採用可變壓縮比2.0升VC-Turbo引擎車型，並首度導入ProPILOT智駕輔助系統。

ALTIMA為NISSAN品牌首款採用可變壓縮比2.0升VC-Turbo引擎車型，同時兼具爆發力與耐力，帶給車主絕佳駕馭感受，更獲得WardsAuto 2019、2020連續兩年全球前十大引擎殊榮。裕日車為持續提供車主更安全先進的智慧駕駛體驗，全新2022年式NISSAN ALTIMA自6月1日預售開跑，全面進化「ProPILOT智駕輔助系統」，實現LEVEL 2半自動駕駛功能，並為NISSAN品牌首款搭載「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」的車型，全面升級行車安全配備，打造旗艦級的安全科技防護。外觀更推出「極光藍」全新配色，與GT-R 50周年限定車款相同顏色。

全新2022年式NISSAN ALTIMA卓越旗艦版預售價(含舊換新)新台幣129.9萬元，首批到港200台開放搶購，採多退少不補，預售期間下訂再享2萬配件金早鳥優惠，裕日車表示今年受全球缺料影響，全新2022年式NISSAN ALTIMA供車數量有限，新車預計10月到港，將依車主下訂時間依序安排交車。

全新2022年式NISSAN ALTIMA搭載全新安全科技「ProPILOT智駕輔助系統」及「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」，裕日車首度導入「ProPILOT智駕輔助系統」，提供LEVEL 2半自動駕駛功能，融合「ICC智慧型定速系統」及「LKA車道維持輔助系統」兩大NIM智行科技，一鍵開啟操作，在0~144km/h的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中(LKA車道維持輔助系統於車速達70km/h以上時作動)，減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。NISSAN品牌首次搭載「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」，於倒車時會以先警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車，有效減少倒車時的追撞與行人碰撞事故。

NISSAN ALTIMA擁有完整的NISSAN INTELLIGENT MOBILITY全方位智行科技。而源自「技術日產」創新能力，NISSAN ALTIMA以2.0L VC-Turbo可變壓縮比渦輪增壓直列四汽缸引擎，搭配X-CVT無段自動變速系統附八速手自排與換檔撥片，壓榨出最大綜效馬力達239 HP的性能表現，並透過壓縮比的調整，提高運行效率。