華新(1605)董事會通過兩項投案，其中，為掌握上游原物料，投資8000萬元美金取得新加坡Innovation West Mantewe公司(IWM)40％股權，再透過IWM持有印尼煤礦開發公司PT. Transcoal Minergy（TCM)45％股權，將於2024年投產。此外，以2.25億歐元向義大利Marzorati家族取得歐洲不銹鋼棒及盤元廠商Cogne Acciai Speciali公司(CAS)70％股權，結合雙方產品、技術及市場優勢，成為全球化不銹鋼企業，預計2022年底前完成併購程序。

華新指出，TCM礦區位於印尼南加里曼丹，年產煤礦約600萬噸，將於2024年投產。其開採方式採地下坑道工法，為環境友善開採方式，對生態影響甚小，開採權期限20年。

華新近年陸續投入鎳生鐵、冰鎳產線及電廠等建設，華新印尼兩座廠區一年用媒量約250萬噸，未來TCM礦區投產後，將可掌握三分之一約90～100萬噸的煤礦資源，華新評估這次投資案能確保關鍵原料來源、降低價格波動風險，並穩定獲利。

另外，華新投資CAS為義大利不銹鋼棒及盤元主要生產廠商，生產高值化特殊鋼種，其擁有產業認證高端產品利基市場，居歐洲市場領導地位，在全球15個國家有銷售據點，主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業，其中，汽車領域比重30％，賓士、BMW等車廠都有合作關係。

CAS目前產能約22萬噸，2021年營收逾7億歐元、獲利0.4億歐元，預估今年營收8億歐元。華新不銹鋼事業透過此次收購CAS，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，加計華新50萬噸的年產能，併購後合計年產能約70多萬噸，成為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭企業。