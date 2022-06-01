雖然面對市場缺貨及多頭利空，高雄5月買賣移轉棟數仍為近8年來的次高，三民區、楠梓區及鳳山區買氣居前3名。房仲業者指出，疫情升溫雖使帶看率減少，不過整體來說買氣仍在，市場目前成交多以低總價的公寓華廈這類小案居多高雄具備豐厚的建設、產業利多硬實力，剛需強勁買氣仍在，長期來看，整體房市發展仍可期待。

高雄5月買賣移轉棟數為3,648棟，月增7.6%，年減18.8％，為近8年來同期次高紀錄，前5月高雄總移轉棟數為1萬7360棟，為近9年來同期次高紀錄。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、楠梓區及鳳山區，三民區以561棟居冠，月增42.7%，年減0.4%，楠梓區受台積電效應表現不俗，以553棟居次，年月雙增，月增33.6%，年增22.3%，鳳山區為447棟，月減2.6%，年減37.9%。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，目前高雄整體市況除了缺貨現象持續，近期因疫情升溫，高雄確診數日益升高，帶看率也受影響減少1-2成左右，不過整體來說買氣仍在，市場目前成交多以低總價的公寓華廈這類小案居多，高總價物件，由於不少屋主在價格上仍有所堅持，雖讓買方猶豫期延長，但在剛性需求促動下，房市交易仍有不錯表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，目前高雄不少建商因考量工料、地價高漲，多以惜售心態，暫緩預售推案，自住需求轉向高雄新成屋及中古屋，導致案源有限、房價持續居高，雖然現受疫情升溫、利率走升、國際局勢多變、美股走跌等多頭利空，部分民眾購屋計劃趨向保守，不過，高雄具備豐厚的建設、產業利多硬實力，剛需強勁買氣仍在，長期來看，整體房市發展仍可期待。