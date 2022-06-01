佳格(1227)、杏一(4175)攜手公益活動，雙方合作推出「桂格營養公益組」，由杏一全台287家門市獨家販售。桂格營養公益組內含6罐桂格完膳營養素、1罐桂格大燕麥片，協助長者方便取得優質營養。

據統計數字顯示，長者們的孤獨感卻是逐年提升的，這是一個全球的浪潮，不論在美國的研究、或亞太地區的研究上，都顯示這是一個明顯的趨勢，而孤獨與疾病同樣令人擔憂，就像研究顯示，具備社會連結的長者與缺少社會連結的長者，平均壽命相差3~5年，擁有比較強社會連結的長者還能降低50%的罹病風險。

從預防醫學的角度來看，有兩件事情很重要，一個是陪伴，另一個則是採用健康生活的原則，也就是營養和運動並重。台灣運動營養學會與佳格共同呼籲陪伴以及健康生活的重要性，健康生活又包含優質營養的攝取以及培養運動習慣兩個面向。

佳格食品集團日前盤整集團核心理念，以「全家的營養健康夥伴」為定位，期盼再擴張穀物領導品牌的印象，更積極深入台灣家庭營養健康食品市場。延伸集團理念並展望台灣人口結構變化，昨日正式發佈「以愛樂活」社會公益倡議，展開跨世代呼籲，盼共同重視高齡社會下台灣長者健康營養的重要性及說不出口的「陪伴」需求。

杏一醫療用品蔡德忠總經理表示，近年因為疫情及高齡化趨勢，長者健康成為大家關注的重點，杏一除了透過拓展社區化店型，要讓通路成為各地從居家到醫院的健康管理師。桂格營養公益組採限時限量上市，期待透過消費者、佳格、杏一攜手響應，共創影響力。

佳格及杏一宣示「你買一份，佳格捐一份」公益行動！即日起在杏一門市購買一份以愛樂活「桂格公益營養組」，佳格便捐出一份，幫助弱勢長者，目標捐出3.6萬份作為全台弱勢長者營養補給。