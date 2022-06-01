全球記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛(3260)旗下電競品牌XPG VALOR AIR中塔型機箱正式上市；以AIR命名，機箱的設計概念以優化風流，加強散熱為主軸，側面板裝配強化玻璃讓玩家毫無保留的秀出炫彩系統。XPG VALOR AIR中塔型機箱精巧尺寸卻提供寬敞內部空間，支援並容納中高階硬體設備。

XPG VALOR AIR中塔型機箱外觀時尚、流線型設計強化從外部到內部的風流，前方配備3個120mm風扇裝置加上防塵濾網阻絕灰塵堆積，增加從外部進入氣流，機箱背部可安裝1個120mm風扇加速散熱，強化整體機箱氣流，提升整體使用效能。XPG VALOR AIR中塔型機箱尺寸相較小巧，內部空間卻不容小覷，可容納長度為305mm中、高規顯示卡。電源空間設計支援長度介於160mm-180mm，例如: XPG金牌認證CORE REACTOR與XPG白金牌認證CYBERCORE電源供應器都是很好的選擇，提供足夠空間輕鬆整線管理。

XPG VALOR AIR中塔型機箱前面板與防塵濾網材質選用獨有磁吸式設計；流線型雕刻圖案及鋼材材質，方便拆裝與清潔前面板；側窗裝備強化玻璃，I/O介面設計於機箱頂部，裝配兩個高速USB 3.2 Gen 1連接口與一個3.5mm音源孔，當玩家於安裝與拆除前面板與防塵濾網的同時，完全不影響正在激戰的玩家。XPG VALOR AIR中塔型機箱背板配備兩個可拆式2.5吋硬碟提供安裝與方便替換，另提供可移動COMBO硬碟盤可安裝兩個3.5吋硬碟。