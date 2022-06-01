開發金(2883)子公司中壽及富邦金(2881)子公司富邦人壽、富邦產險持續推動微型保險，分別為高雄市經濟弱勢及身心障礙者提供1.3萬及2萬張微型保險保單。

中壽自2014年起推動微型保險後，與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式，推廣微型保險，至今年已提供全國近9.5萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障。富邦人壽、富邦產險也持續與富邦慈善基金會合作，捐助全台多個縣市社會局、社福團體，累計全國逾8.8萬名、4萬名經濟弱勢民眾受惠，保額逾345億元。

中壽指出，微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，因其備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，家庭主要負擔者一旦發生意外事故，整個家庭很容易因此陷入經濟困境，然而這些最需要保障的經濟弱勢者卻往往無力負擔保險費。中壽長期推廣微型保險，至目前已為65個遭遇突發事故的弱勢家庭，獲得最即時的經濟協助，減少對家庭嚴重的經濟衝擊。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，一個具包容性的金融系統可以提供平等的機會，有助於減少貧窮與促進繁榮。為了促進全民皆可平等享受金融服務、回應聯合國普惠金融目標，富邦人壽致力於滿足金融可及性需求、擴大金融服務的使用性範疇。除了持續設計多元的保險商品、發揮專業能力，為民眾提供保障；亦積極響應政府政策，持續推動微型保險與小額終老保險等，讓保險滲入更多經濟弱勢家庭中。