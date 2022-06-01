由橘子(6180)與野火娛樂共同合作的台灣首個「元宇宙」概念選秀節目原子少年開播後，橘子集團進一步整合集團資源與技術能力，由旗下樂點(GASH)應用區塊鏈技術與概念發行「原子少年數位收藏品–原子能量盒」，開賣後引發粉絲追捧，更有海外粉絲一次下單超過百盒。這次原子少年數位收藏品的企畫活用ACG族群喜愛的盲盒玩法、SSR卡牌遊戲設計，同時引入NFT的社群與賦能概念，推出各種虛實結合的粉絲專屬特權，包含隱藏版卡片與主題包、官方活動搶先購票資格、線下「原子少年練習日」參觀及原子少年首場售票演唱見面會VVIP資格等，同時透過官方平台beanfun!確保交易購買與卡片交換過程的安全。

橘子集團長期投入遊戲、影視、動漫、小說、音樂、電影等內容產業，積極孵育台灣原創IP發展，並推出選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》。為拓展原子少年IP的發展潛力，旗下樂點(GASH)業務以自身區塊鏈技術能力，同時結合80位參賽少年與八大行星世界觀，於節目開播初期即發行「原子少年數位收藏品–原子能量盒」，成為此IP多元發展載體的首發。

樂點(GASH)採用年輕族群喜愛的盲盒機制，開盒後隨機獲得該星球其中一位少年的收藏卡，增加粉絲的期待感與樂趣，也能同時為少年與星球團隊應援。為了促進粉絲群體間的互動與提升數位收藏品流動性，近期更推出交換功能，開放粉絲好友間「交換」數位收藏品，引發更多社群互動與討論，讓節目與選手話題熱度持續延伸。下一階段即將推出原子少年「黑洞融合」任務，若粉絲同時持有兩位指定少年組合的卡片，便可觸發黑洞機制，粉絲可選擇將兩張單人卡丟入黑洞，融合後會獲得一張全新限定版的兩位少年合照卡面，創新玩法也可滿足粉絲收藏限定獨享版的渴望。