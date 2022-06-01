精拓科技(4951)送件申請上櫃；海柏特(6884)送件申請上興櫃。
精拓科技成立於91年5月，主要產品為混合式IC、電源及充電管理IC，董事長為陳神寶，總經理為黃德燻，目前股本為3.01億元，111年第1季合併營收為1.61億元，稅後盈餘為4970萬元，每股盈餘為1.67元。
海柏特成立於107年9月，主要業務為軟硬體產品或設備維修及其他相關服務，董事長為侯知遠，總經理為林俊男，目前股本為1.62億元，110年合併營收為5.82億元，稅後盈餘為1329萬元，每股盈餘為0.82元。
精拓科技(4951)送件申請上櫃；海柏特(6884)送件申請上興櫃。
精拓科技成立於91年5月，主要產品為混合式IC、電源及充電管理IC，董事長為陳神寶，總經理為黃德燻，目前股本為3.01億元，111年第1季合併營收為1.61億元，稅後盈餘為4970萬元，每股盈餘為1.67元。
海柏特成立於107年9月，主要業務為軟硬體產品或設備維修及其他相關服務，董事長為侯知遠，總經理為林俊男，目前股本為1.62億元，110年合併營收為5.82億元，稅後盈餘為1329萬元，每股盈餘為0.82元。
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