中央開設的兒童疫苗大型接種站今（1）起開始提供服務，台北市長柯文哲為此與指揮中心槓上，怒轟是「白癡命令」，指揮中心則在昨日公布六都5-11歲兒童疫苗接種率，台北市以26.6％墊底。不過媒體人黃揚明指出，台北市的特約院所施打時間是從5月30日開始，酸「我就不禁懷疑這次的中央增設接種站，真的是政治考量為主」。

黃揚明昨（5／31）日在臉書表示，中央設置大型接種站並不是壞事，但若以疫苗接種率進行攻擊就是在亂比較，且連醫福會執行長王必勝都在指揮中心記者會上拿出統計數據的手版，再次將台北市接種率墊底的數據公布出來，「我就不禁懷疑這次的中央增設接種站，真的是政治考量為主。」

黃揚明指出，六都的特約院所開打日並非統一，新北市、桃園市、台南市、高雄市為5月25日，台中市為5月26日，台北市則是5月30日才開打，就算是校園接種也比新北、桃園晚，且北市因為有預約系統，因此沒有出現大排長龍的景象，「如果要拿這個接種率來攻擊台北市比不上其他五都，根本上在起跑點就不一致，這種統計毫無意義。」

黃揚明認為，各縣市是依照各自的醫護人力、校園型態等來規劃接種進度，接種疫苗不應該比誰快，而是要讓有需求的人都能打到，並酸桃園市的接種率其實僅領先台北市0.1％，「怎麼沒人檢討桃園市長鄭文燦呢？」