納達爾（右）、喬柯維奇（左）生涯第59次交手。（美聯社）

雖然今年法國網球公開賽前，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）面臨腳傷之苦，不過他還是努力在最愛的法網前調整好，今天（1日）在法網男單8強賽與老對手、現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokoivc）生涯第59次對決，納達爾走過比賽中的起伏，以6比2、4比6、6比2、7比6（4）獲勝，證明自己仍是最會打紅土的男人。

拿下比賽勝利後，納達爾終結喬柯維奇法網衛冕之旅，也他將和喬帥的對戰紀錄追到29勝30敗，繼續朝個人生涯延續紀錄的第14座紅土大滿貫冠軍、第22座四大賽金盃再邁進一步，他將與德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）爭奪今年法網男單決賽門票。

去年法網納達爾在準決賽以1比3盤數不敵喬柯維奇，今年兩人在8強賽提前過招，比賽表定開打時間是法國巴黎當地時間晚上8點45分，納達爾曾說過不喜歡打法網夜場賽事，因為濕度較高會讓球速變慢，不過他克服這個問題，開賽比喬帥更快進入狀況，首盤在喬帥一發成功率偏低的情況下兩度破發得手，率先搶下一盤。

第二盤前段納達爾反拍發揮出色，逼得喬柯維奇出現失誤、前兩個發球局失守而取得3比0領先，不過這時喬帥找回狀態，連下4局再度讓氣勢回到自己這邊，並在盤末破了納達爾發球局，追回一盤。

第三盤喬柯維奇雖發出了2記「愛司」，不過一發致勝率仍偏低，因此被納達爾兩度破發，趁機再搶一盤聽牌；第四盤兩位高手讓比賽再來到另一波高潮、進入搶七，納達爾在雙方生涯對戰第19個搶七勝出，結束這場歷時4小時16分鐘的「神仙打架」，比賽結束時巴黎當地已經超過半夜1點。