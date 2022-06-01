「歐弟」歐漢聲前年8月和大陸妻子鄭雲燦離婚，結束7年婚姻，同年11月鄭雲燦被爆出和男星陳昊森交往，雖然女方否認戀情，但歐弟倒是大方獻上祝福，為了扶養2個女兒長大，不惜飛到大陸從事直播帶貨工作，8個月沒回台灣的他，只能靠著視訊一解思女之情。

根據《鏡週刊》報導，歐漢聲離婚後，為了扛起一家經濟重擔，便將2個女兒托給媽媽及姐姐照顧，隻身飛到大陸尋找工作機會，原本希望接到主持和商演工作，但礙於疫情關係，機會並不算多，因此做起直播帶貨，不過工作內容沒有想像中容易，歐漢聲得前一天和廠商討論到半夜，隔天再直播好幾個小時，還好平均一次都會有1萬7千人左右觀看，算是達到預期成績。

歐漢聲和鄭雲燦結束7年婚姻。（中時資料照片）

不過歐漢聲直播帶貨卻常被網友吐槽到不行，不僅酸他直播人氣最高才幾千人，更認為他業務能力不好，常要靠一旁主持人救援，有次直播賣指甲刀，沒想到叫賣一整晚訂單慘澹，約莫200名網友才有一人下單，有次還順網友要求，當場熱舞表演希望吸引人氣，無奈仍未見任何成效，也有不少人拿他跟郝劭文比較，強調郝劭文每個月帶貨帶到「5秒3千單」，希望他多練點才藝吸引目光。

歐漢聲重返大陸開啟事業第二春，為了上鏡頭好看努力減肥，如今已經成功甩肉10公斤，根據友人透露，他在北京私下生活相當單純，工作之餘不是看書、就是聽聽音樂，幾乎都宅在家不出門。