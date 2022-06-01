汪小菲爆料前妻大S長期用違禁藥物，月花他一百萬，不但遭女方經紀人及S媽打臉，還惹得知名狗仔葛斯齊出手，昨晚葛斯齊(5/31)開直播，公開汪小菲婚內出軌的證據照片，並揭露當初陳建州毆打汪小菲的實情，是因汪將懷胎9月的大S推倒在地，才讓陳建州看不下去出手，爆料消息震驚外界，對於這連串猛料，S媽也給出回應。

葛斯齊昨晚開播連爆汪小菲猛料，起因是早前他爆汪小菲離婚前就與正妹交纏，反遭對方提告子虛烏有，加上現在汪小菲圖然指大S長期用違禁藥物，讓葛斯齊實在氣不過，開播拿出毀滅性證據。

直播過程中，被網友提問「黑人真的有打汪小菲嗎？」，葛斯齊乾脆一口氣說分明，表示當天其實大S、小S、陳建州夫妻都在場，大S與汪小菲因產檢問題發生爭執，小S護姊心切站出來勸架緩解氣氛，卻被汪小菲推了一把，大S連忙將小S拉至身後保護，要求汪小菲道歉，他聞言一氣之下將懷孕已9個月的大S推倒在地，一旁的陳建州見狀才會對汪出手，發生衝突。

此事引發眾人怒火，據《三立新聞網》報導，對於此爆料，S媽不平怒問：「這位葛先生是住我家嗎？我女兒被推，最重要的是老娘我，我怎可能會讓我的女兒吃虧？」，更說自己要發言的話，多的是地方，還嗆如果一個人要為了上節目賺錢而一直提到她們家的事，那就算了，強調自己是「平凡人」，沒必要一一回應對方所說的內容，而汪小菲在昨天於微博，針對爆料大S用藥的一事發文致歉「因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚」，對於葛斯齊的爆料，他則透過友人向《中時》表示「希望不要因為這些事波及無辜」，但對於是否真的動手推了大S跟小S，則沒有正面回應。