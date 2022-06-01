一名車主購入200萬凌志休旅新車，開門幾次卻五度熄火，送修原廠還修不好，憤而在車體寫滿抱怨。（翻攝自臉書《記者爆料網》）

這怨念太深！一名車主先前購入要價200萬元全新凌志休旅車，豈料短短幾個月就在路上熄火5次，送回原廠修理卻也修不好，讓他憤而用擦擦筆在車子板金寫滿車子的罪狀，怨念超深的畫面曝光在網路上，掀起熱議。

臉書粉專《記者爆料網》31日上傳2張照片，畫面中為一輛要價200萬的白色凌志休旅車，仔細一看卻發現板金上寫滿密密麻麻的字，原來是車主入手新車卻連連故障，不僅開到一半熄火，5度送回原廠也修不好，他氣不過買新車竟成天要送修，便出招告訴全世界這件事。

透過圖片可見，車主以可擦拭的擦擦筆在車窗與車門寫下，「車子冷霸慢（台語，意指200萬）啦X」、「新車到現在開，總共進廠5次，從嘉義技師到斗六技師都用了還是不行，斗六廠長又說要調台南技師上來還是不行，現在還要調台北總技師下來，如果又不行，還要調日本技師來台，X」，最後附註，「歡迎拍照」；車子的AB柱則寫下，「我好累」。

下張圖片則拍下車尾，車主在車尾的凌志LOGO兩側，刻意嘲諷寫下凌志的品牌精神，「專注完美，近乎苛求」，下方還大大地寫，「這台車會熄火！（公司修不好），錢還給我啦！！！」

文章曝光後，不少網友笑說，車主怨念超深，「幸好當時沒買這台」、「它妥善率不是很好嗎？」、「勁衰小…！」、「這運氣人品！？」、「技師不會修，那找師公祭改看會不會變好」。