五星飯店驚魂，一名男網友日前帶著老婆、小孩30日入住五星級飯店，晚上11點男網友到淋浴間要脫衣服洗澡時，淋浴間的兩片強化玻璃突然爆裂，把他嚇慘，腳底也被玻璃劃出傷口，然而通知工作人員處理後，對方竟回「不會要你賠，我們會處理！」讓他傻眼。

這名男網友在臉書「爆廢公社」指出，5月30日一家人入住五星級飯店，深夜11點上完廁所準備到隔壁淋浴間洗澡，準備脫衣服時，淋浴間的2片強化玻璃突然爆裂，「我周圍完全都是爆開的碎玻璃，此時我已經嚇傻了。」

原PO表示，玻璃突然爆裂後，老婆先鋪浴巾在地上協助他脫困，也要求小孩勿靠近浴室，接著通知飯店人員處理，值班經理查看後，馬上幫他們安排隔壁房入住、送來醫藥箱，原PO就自己將腳底的刮傷簡單包紮，一邊詢問工作人員是否發生過類似狀況，工作人員回沒有，「最後說了一句，不會要你賠，我們會處理！呃...」。

原PO說，當晚他嚇得不敢再洗澡、進廁所，上午退房後，另名飯店主管送了一盒餅乾，承諾下次訂房會幫他升級，但他全家是再也不敢來了「今天還好不是小朋友，不然後果...」。對此，網友們紛紛留言：「有點誇張」、「什麼不會要你賠，是他們要賠你好嗎？」、「這應該是他們賠你吧！太離譜了！」

也有人表示，「乾濕分離的浴室，這種玻璃我朋友也有遇過忽然破裂」、「這狀況經常發生，住宿要小心」、「飯店處理方式OK！有時候是玻璃品質問題 也不是飯店的錯」。