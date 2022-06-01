曾發行過《比利．林恩的中場戰事》、《血觀音》等知名電影的双喜電影，遭神鬼女會計陳玉玲監守自盜A走上億元，双喜電影查出陳女將部分款項匯給詹及王等人，提告索討；一審判決須詹等人返還635萬元，詩涵公司判還93萬元，但二審逆轉都改判免給付。

陳女自2015年12月進入双喜電影服務，負責管理双喜、真好電影等公司會計、出納等工作，由於上述兩公司負責人皆為香港知名電影製片人陳永雄，因此對公司財務並不清楚。

陳女趁著處理公司財務，將公司帳款以現金自銀行領出，後來又改用匯款將錢轉到上百個帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，藉此三年間侵占公款高達1億1042萬716元，直到接手同事與廠商對帳，才趕在東窗事發前自首犯罪。台北地方法院將陳女判刑8年6月。

双喜電影認為陳女將部分款項匯給詹、王及詩涵公司等4人，提告請求返還不當得利，雖然4人主張是陳女返還欠債的款項，一審士林地方法院仍判詹等人各須給付70萬到242萬元給双喜電影，上訴後，二審台灣高等法院逆轉改判4人免給付。可上訴。