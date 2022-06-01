來自日本的正妹Abby表示，2018年開始在台灣發展演藝生涯，但試鏡機會很少，即使接到工作也是很久才拿到薪資，沒想到又接著發生被台灣人騙走80萬元、腦震盪、確診新冠肺炎等事，運氣超背的她，有了回日本的想法，她無奈地說，「我真的很喜歡台灣，但我們可能真的沒有緣分。」

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（5／31）上傳最新影片，來自日本東京的Abby透露， 2018年她和許多有名氣的日本女演員一起到台灣參展，因此被經紀公司相中，讓她決定來台灣發展，並積極學習中文。

Abby指出，剛到台灣就深深愛上台灣溫暖的人情味及各式小吃，很多人在她困難的時候幫助她，不過她的演藝生涯並不順遂，她很努力爭取表現，卻完全沒有試鏡機會，即便接到工作，薪水也是很久才拿到手。

Abby說，期間她還被一名台灣人騙走80萬元台幣，甚至和朋友去唱歌，對方喝醉還硬要揹她，害她摔下來撞到腦震盪，導致她部分記憶喪失，每天也因為頭痛想嘔吐，使她精神崩潰去看身心科。

Abby表示，醫院急診醫護替她量測體溫，發現有發燒，安排她和其他民眾一起做PCR，檢驗結果為陽性確診，發生一連串災難，她無奈地說，「我真的覺得我的運氣很不好，雖然我真的很喜歡台灣，但是我覺得我們可能沒緣分，只好跟台灣分手。」Abby說她回日本後，會跟其他朋友一起當YouTuber，經營自己的頻道。