各國開始重開邊境，暨日本將於10日開放以旅行團的方式入境旅遊之後，韓國也宣布自今日起，開放申請短期簽證C-3，台灣人若完整接種2劑或3劑疫苗便可以申請自由行簽證，入境南韓免隔離

韓國觀光公社5月31日舉辦「重啟訪韓觀光籌備說明會」，為後疫情時代觀光復甦做準備，透露自今日開始只要完整接種2劑疫苗就可以前往韓國免隔離，並免費申請觀光簽證C-3-9（需10個工作天）到韓國自由行。

韓國觀光公社表示，完整接種疫苗定義為接種2劑／嬌生疫苗為1劑後滿14~180天、或接種完3劑者，疫苗廠牌限WHO緊急使用清單的疫苗廠牌包括Moderna（莫德納）、Astra Zeneca（AZ）、BNT等，但不含高端疫苗。

韓國觀光公社國際觀光本部徐英忠本部長表示：「這次的重啟訪韓觀光籌備說明會將會成為準備重啟台灣市場的第一個信號彈，希望台灣的朋友能早日前來韓國親眼看到韓國的新樣貌。」