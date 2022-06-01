小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃三雄除息行情由長榮揭開序幕，長榮5月31日召開董事會，決議2021現金股利將於於6月29日除息。不過，近期長榮股價不振，漲沒分、跌有分，投資人要小心棄息賣壓。

【1】長榮6／29除息 7／28發股息

長榮今年的股東會在5月30日召開，比歷年提早約二個月召開，因此今年的除息及領息日程也提前到6月29日。長榮本次現金股利將於7月28日發放，總計發出952.38億元，因股利創新猷，投資人樂開懷。

【2】台幣扮救星 前四月幫壽險賺523億

新台幣成壽險業獲利最大救星。前四月新台幣對美元貶值近6.5％，壽險國外投資若完全不避險，匯兌利益將達新台幣7,643億元，創同期歷史新高；且因有鉅額匯兌利益，壽險前四月增提1,066億元的外匯準備金，到4月底餘額達1,503億元，亦是史上新高；累計前四月壽險匯兌總利益是523億元，亦是前所未見的同期新高。

【3】搶解封商機 航空業 新機新卡出籠

航空業迎解封商機，新機、新卡、增班全數出籠搶客，除聚焦國內旅客、搶攻日本等熱門航線目的地，也將積極爭取高收益之三、四航權客源，聚焦東南亞、東北亞飛北美、紐澳等地龐大轉機客市場。據業界資訊，民航局跟桃園機場已建議開放轉機，就等指揮中心點頭。

【4】時隔65天 上海今起全面解封

封控長達65天之久的上海，終在6月1日等到全面解封！上海市副市長宗明5月31日表示，6月1日起市內公車、地鐵、鐵路等交通可恢復正常運行；百貨商場、超市等也可開門迎客，但仍需保持分級常態化管理，確保風險可控。

【5】拜登挺Fed 緊縮貨幣抗通膨

美國總統拜登周二（5月31日）與聯準會（Fed）主席鮑爾會面，討論美國與全球經濟狀況，重點放在因應高通膨問題。此為鮑爾獲參院確認連任主席以來兩人首度會面。拜登在會談前投書《華爾街日報》表示，他支持Fed緊縮貨幣以對抗通膨，但強調自己絕不會不當地干預Fed決策。