無黨籍立委高金素梅刊出衛福部預算細目。（圖／取自高金素梅臉書）

再槓陳時中！64億防護面罩哪去？ 高金素梅掀帳本怒問一句話

無黨籍立委高金素梅10日質疑，衛福部編列近64億預算購買防護面罩，但是引發「快篩之亂」的快篩試劑竟只編列5264萬預算。高金昨（5月31日）再度調出預算細目，指64億預算包括38.9億片平面口罩、2520萬片N95口罩、價值2879萬的防護面罩等，質疑防疫人員2年來是否有穩定收到這些防疫物資？對此，網友則再曝疑點：「不知道衛福部能否公開此購案是以什麼方式招標，得標廠商？價格（每品項的單價）？履約方式？」

高金素梅昨在臉書發表文章《64億防護面罩，醫護人員收到了嗎？》內文指出，她5月10號質疑衛福部買了64億防護面罩，陳時中則在記者會回應她：「64億包含平面口罩、N95口罩、防護面罩。」

對此，高金素梅再度行文調細部資料，衛福部回文了，64億防護面罩內容：

*平面口罩57.5億／38.9億片

*N95口罩6.15億／2520萬片

*防護面罩2879萬／無數量

另外：

*隔離衣9.42億／1200萬件

*防護衣6.58億／200萬件

針對以上衛福部預算細目，高金素梅不禁質疑道：「防疫前線最辛苦的醫護公衛人員，兩年來，您們是否穩定收到這些防疫物資？」

此文獲得約4000個讚、超過140則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「上表只是預算辦理情形，不知道衛福部能否公開此購案是以什麼方式招標，得標廠商？價格（每品項的單價）？履約方式？」「有花錢，但真的到醫護手上嗎？夠用的話防疫女神就不用忙捐送物資！」「平面口罩要特別追查，有點誇張」、「委員加油！ 支持查到底！」