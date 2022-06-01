根據最新一項民調結果顯示，對於指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現，有56.6%民眾感到不滿意。依此，陳時中若仍真的想選市長，可能嗎？東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民昨(5月31日)分析，依此種不滿意度，「他幾乎很難有機會再繼續選下去了」。

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心昨公布，民眾對於陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現，有56.6%感到不滿意，41.3%滿意。至於在防疫政策滾動式調整方面，民眾對於政府兒童疫苗、快篩試劑、確診者就醫安排與照護、抗病毒藥物此四項防疫政策與準備，不滿意程度均達六成以上。

潘兆民昨接受《中天新聞》訪問時談到，過去我們防疫表現過度自滿，外國媒體最近不論是彭博社也好，也批評台灣過去防疫表現過分自滿，在部署上面卻嚴重的不足，「想要解封但你的部署在哪裡」？民眾看不到。另外，兒童疫苗更是家長最揪心的一個議題，例如最近位藝人因提出許多孩子死亡的問題，結果主管單位不去處理如何解除家長憂心，反而要去罰誰在放假消息，都引發不滿。

潘兆民分析，如果陳時中在防疫表現上面沒有辦法控制，也沒有站在家長焦慮的心態，用苦民之苦的心態去解決問題，還是一天到晚雄辯的話，「我覺得他會變民進黨的累贅」。

至於被問及假設陳時中未來真的想選的話，有機會嗎?潘兆民認為，按照現階段這樣的不滿意度，不斷地在升高的話，我的看法是「他幾乎很難有機會再繼續選下去了」。