110年我國政府財政赤字新臺幣7833億元，創近10年新高，也是小英政府執政以來新高。央行說明，財政赤字擴增，主要因政府兩次追加防疫與紓困特別預算，並積極推動前瞻基礎建設第3期等多項計畫，導致歲出規模擴大，但財政赤字相當於全年GDP之3.61%，但仍低於美、歐、英、日等主要經濟體。

央行發布第16期金融穩定報告顯示，110年底我國外債餘額較上年底增加12.49%至2,136億美元，主要係民間部門對外短期債務增加所致；年底外債餘額以民間部門2,120億美元占大多數，公共部門僅16億美元。另110年底我國外債餘額對GDP比率為27.56%，較上年底之28.37%略降，且低於國際警戒水準，並遠低於美國及亞洲鄰國，國際間一般認為外債相對於GDP之比率低於50%時，較無風險。

而據行政院「111年度中央政府總預算案」白皮書顯示，疫情發生前，中央政府累計債務未償餘額實際數，均控制在5.3兆餘元規模，為因應疫情帶來的衝擊，政府必須提出較大規模的特別預算加以應對，以致債務餘額略有增加。截至110年9月底止，債務未償餘額實際數為5兆6898億元，與105年5月底的5兆3988億元相較，5年淨增加2910億元，整體債務規模仍受嚴密控管。