5月29日在歐冠場上皇家馬德里以1：0險勝利物浦，奪下最終的金盃，這是他們隊史第14冠，近8次闖決賽全都順利過關，這回可說是重返榮耀。而昨天歐洲足總公布皇馬法國當家球星本澤馬(Karim Benzema)為這次賽會最佳球員，小維尼休斯(Vinícius Junior)為最佳青年球員，此外也票選出歐冠最佳陣容。

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

法國球星本澤馬在歐冠表現十分驚人，在本次賽會出賽12場，踢進了15球之多，其中有10顆是在淘汰賽所進，對決巴黎聖日耳曼、切爾西都上演帽子戲法，這也讓他順利獲得本季歐冠金靴獎，並成為賽季最佳球員，這次皇馬能獲得冠軍他真的至關重要。

在決賽踢進致勝一擊的小維尼休斯則獲選為最佳青年球員，本季他踢進4球還送出6次助攻，同時也和本澤馬共同入選最佳陣容，年僅21歲的他將生涯成就再次推高。 另外最佳陣容總共有11人，除了本澤馬和小維尼休斯，皇馬莫德里奇(Luka Modric)、門將庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)也在名單中。

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

皇馬共4人入選和亞軍利物浦並列最多，紅軍的羅伯森(Andrew Robertson)、范戴克(Virgil van Dijk)、亞歷山大阿諾(Trent Alexander-Arnold)、法比尼奧(Fabinho)同樣靠實力受到認可，最後剩下的3人則是巴黎球星姆巴佩(Kylian Mbappe)、曼城王牌德布勞內(Kevin De Bruyne)、切爾西魯迪格(Antonio Rudiger)。