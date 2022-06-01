本土疫情持續蔓延，台大醫院婦產科醫師施景中表示，有患者去診所領藥，下秒插入健保卡就顯示此人剛確診，然後對方就會急忙說自己不清楚，然後繼續在路上走來走去、傳播病毒給更多人，而這樣匪夷所思的狀況，他的許多醫師朋友都分享過，也難怪疫情高峰會降不下來。

施景中昨在臉書上發文說，現在確診大多是輕症，但對年長者或幼兒來說，可能不是這麼一回事，他有一位當了副院長的朋友，因為每天要接觸大量的患者，他害怕將病毒傳染給家人，因此已經自己吃喝睡了60多天了。

施景中指出，新冠疫情爆發至今，還是會聽到一些匪夷所思的事情，朋友近日收治一個喉嚨痛的患者，詢問對方是否有做快篩以後，病患稱今天已做過快篩，只是現在喉嚨很痛，不知道可不可以擦藥。聽到這邊，朋友認為患者已做過快篩就先替她局部治療，結果治療完後病人想索取公費快篩，才緩緩說出，自己先前的快篩結果是陽性，所以想領公費快篩回去複驗。

施景中透露，還有很典型的確診病人，出現發燒、流鼻水與喉嚨痛的症狀，但到診所就是堅持不快篩，只想領藥走人。幾天後再回來說要領一樣的藥，結果一插卡，健保卡一連線馬上跳出此人剛確診，但病人就是說他不清楚，還在路上走來走去，傳播病毒給更多的人。

施景中表示，這樣的例子很多，幾乎每天都會聽到一些醫師朋友說到，也難怪疫情高峰降下不來。施景中更直言，他早晚也會被感染，因此他已事先準備好了自我隔離的地點，與會用到的生活用品，因為這不僅能夠保護家人，也可以為阻斷傳播鏈貢獻一點心力。