大陸知名女星劉亦菲，出道時就憑著亮麗外表與空靈仙氣而有「神仙姐姐」之稱，加上她在2020年在電影《花木蘭》中展現自然又精湛的演技，使劉亦菲在全球各地都擁有超高人氣。而自從2006年拍攝完古裝電視劇《神鵰俠侶》爆紅後便轉向電影圈發展的她，睽違16年終於在近日回歸小螢幕，近日也在社群平台上公開古裝劇照再度獲得網友關注。

劉亦菲自從宣布接下全新大陸古裝劇《夢華錄》後就令粉絲相當期待，此劇也在去年7月正式殺青，等待1年後終於即將在明（2）日播出，她在劇中飾演的女主角「趙盼兒」，也在近日於劉亦菲的微博上公開劇照讓粉絲們先聞香。照片中，只見劉亦菲畫著精緻的裝容、一身優雅的古裝扮相，伸出單手回頭凝視著鏡頭，驚人的美貌再度電暈一票粉絲。

劉亦菲古裝劇照公開美哭網。（圖／微博）

隨後網路上也陸續出現劉亦菲在劇中的各種劇照及動圖，令網友忍不住大讚「終於等到盼兒了」、「老婆，盼兒要來了」、「16年了！終於等到劉亦菲的古裝劇了，我竟然像見初戀時那般有一絲絲的緊張」、「等了這麼久終於盼到神仙姐姐拍電視劇了」、「果然是神仙姐姐，實在太美了」、「美到哭」、「古風女神上線，簡直美出新高度」、「永遠可以相信劉亦菲的古裝，古偶顏值天花板」成功引發熱烈討論。