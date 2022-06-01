演藝圈明星憑藉自身魅力快速累積財富，許多藝人多半會投資副業，尤以房地產最受到明星們青睞。55歲搞笑男星康康出道25年，全盛時期5節目帶給他驚人收入，不過卻常被朋友借錢，後來聽取高凌風建議，1999年起投資7間房地產，期間賣掉2間房賺進千萬元，現在坐擁5間房產，粗估市值至少超過上億元。

根據《鏡週刊》報導，康康投資5間房之一在杭州，原本是打算帶陸籍愛妻返鄉居住，想不到因疫情已閒置3年多，今年已拜託岳父將房子出租出去；其餘在台的4間房地產，1戶租金每月可達4萬元，2戶自住使用，還有1戶時是他6年前北漂買下的首間房子，規劃留給工作人員居住使用。

康康說，這戶留給工作人員居住的房子，並未向他們收取房租，連每月水電費和管理費皆由他自付，康康說道：「我曾經為了在台北工作，居無定所，所以能體會離鄉背井打拼的辛苦，現在我日子還過得去，剛好工作人員在找房子，就乾脆給他住，也算是幫我照顧房子。」展現願意照顧人的善良心腸。

康康曾有一段還債北漂的辛苦歲月。(圖/中時資料照)

事實上，康康曾和友人合資餐廳30萬元，無奈半年就經營不善倒閉。另2名股東甚至以公司名義跟地下錢莊借錢，要康康再多拿出70萬元還債。後來他參加歌唱比賽出道演藝圈，因為收入不多又需還債，只好選擇租雅房，一間只要6千5百元，空間小到只能放1張床和1張桌子，如今才終於苦盡甘來。