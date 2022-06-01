70歲李立群近年生活在上海，之前遇到上海因疫情緊繃被隔離，李立群轉念拍影片分享近況，沒想到因此搖身變成網紅，引來許多粉絲關注，今(1日)上海迎來解封，網上卻傳出李立群壓力大，直播時砸壞了價值3000萬人民幣（約1.3億台幣）的古董和家具，對此，李立群直言是「造謠」。

李立群回應網友留言。（圖／翻攝自李立群微博）

李立群昨拍影片告別五月的最後一天，分享收到蘇州西山來的枇杷，他在影片中驚嘆枇杷長得很漂亮，隨即從盒子中拿起一個準備直接拿來吃，說：「不吃浪費了，朋友寄來的，從樹上拔下來馬上裝箱、馬上寄，這麼新鮮我不吃不是更浪費」，最後更補充說：「我聽說有人沒吃過枇杷，太誇張了」。

影片中李立群露出燦笑，看似心情已經輕鬆不少，先前他遇到封城坦言疲累，回憶出道辛苦打拚至今，如今終於熬到70歲，覺得可以歸隱江湖了，放話說：「今年解封完了，我就回台灣退休了，做一個養老的老人，在山裡頭射箭、種菜、養貓」。

近日李立群心情好，曬出自己下樓拿快遞的影片，表示社區工作人員本來想幫他拿上來，因為他想運動，便自己下樓去取，他更分享剛剛一下電梯就被5、6位大漢攔住，每個人都說是天天看他抖音的粉絲，要求合影。昨有網友問他：「求證一下，李老師真的為釋放壓力，在直播時砸了3000萬的家具和古董嗎？ 網上正在熱傳出自同一篇文章」，他無奈親回：「太幼稚的造謠，不知道他是為什麼要這樣」，其他網友說：「以李老師的為人怎麼會做這樣的事啊，不是很懂為啥造這種謠」、「這個謠言真是笑死」、「看李老師視頻蠻解壓的」。