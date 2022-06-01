美股四大指數收黑，台股今（1日）以點16718.91點開出，下跌88點，隨後跌幅超過150點，權值股台積電下跌12元觸及548元，聯發科挫低8元觸及897元，航運三雄長榮、萬海及陽明小漲約1%。

台股昨（31）日開低走高，且MSCI季度調整在收盤生效，因此最後一盤指數出現爆量急拉，台積電狂升14元，終場大盤收在16807.77點，上漲197.15點，成交量為3872.63億。

三大法人買賣超狀況，外資及陸資（不含外資自營商）買超232.46億，投信買超9.58億，自營商賣超（合計）10.22億，其中自營商（自行買賣）賣超6.97億，自營商（避險）賣超3.24億。

受通膨疑慮升溫影響，周一美股四大指數皆墨，道瓊下跌222.84點（或0.67%）至32990.12點，那斯達克指數挫低49.74點（或0.41%）至12081.39點，標普500指數跌26.09點（或0.63%）至4132.15點，費城半導體下跌16.67點（或0.53%）至3098.69點。