好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與小23歲的安柏赫德(Amber Heard)婚姻僅1年就破局，但兩人之間涉及的家暴、誹謗官司卻到現在還在大戰中，近日這場涉及天價賠償金的大戰，兩人都親自出庭，引發全球高度關注，而原先預計結果會在昨天(5/31)揭曉，如今得知陪審團為釐清安柏赫德是否真的誹謗，過程中提出一個關鍵問題，但換來的卻是糾結10小時難以得出結論。

強尼戴普與安柏赫德帶著各自的法律團隊出庭，進行長達6周高潮迭起的攻防戰，於上月27日雙方結辯後交付陪審團討論，當天陪審團即進行3小時的討論，但沒能得出結果，就這樣過了一個假期，於5/31又回到法院審理，這次兩造都委請律師出席，據悉強尼戴普在庭審後，已離開美國飛往英國倫敦，擔任歌手傑夫貝克(Jeff Beck)的演唱會嘉賓，安柏則是待在華盛頓等待官司結果。

而在5/31這天，陪審團方面又進行了近7小時的討論，但仍沒有達成共識，因此判決結果難產，本週三(6/1)將繼續討論，陪審團究竟有多糾結？在31號這天，他們曾向法官提出一個問題，就是此案的導火線，也就是安柏赫德於《華盛頓郵報》刊出的文章，是否對強尼戴普造成誹謗，應考量的是通篇文章內容，還是只考慮標題就好。

據悉，法官佩妮阿茲卡拉(Penney Azcarate)轉述了此提問給雙方律師，並回應：「標題也是文章的一部分」，強尼戴普的律師則提出臨時動議，認為安柏的團隊在結辯時，將事件本身及官司結果提升到「世界各地每一個家暴受害者」這層級，覺得不太恰當，因此希望法官能要求陪審團，無視安柏團隊這部分的結案說詞，但遭法官駁回，理由是「案件已全權交付陪審團」，這兩大問題，又給官司最終判決結果增添了變數。