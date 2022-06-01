1名男網友在《爆廢公社》寫下，他帶小孩區高雄遊玩，入住某知名飯店，在洗澡前，浴室的強化玻璃突然破裂，嚇得他愣在原地，緊急告知服務人員後，對方火速幫他們更換一間房間，但原PO表示，他完全不敢再使用廁所，還好不是讓小朋友遇到這次的事件，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他於30日時帶老婆和小孩去高雄玩，怎料在晚間11時許，他上完廁所要洗澡時，強化玻璃瞬間爆破，他嚇傻，周圍都是滿滿的碎玻璃，老婆見狀後，趕緊拿毛巾鋪在地板上，走出浴室時，腳底不慎被碎玻璃刮了幾道傷痕，但原PO說：「小傷而已沒什麼大礙」。

隨後立刻通知櫃台處理，該飯店的值班經理馬上安排新一間客房讓他們入住，並表示不會讓他們賠償，原PO因受到玻璃爆破的陰影，導致他整個晚上都不敢洗澡，廁所也只敢到一樓大廳上，而退房時飯店贈送一盒餅乾給他並告知下次可以免費升等套房，但原PO表示：「還好今天不是小朋友遇到，不然後果不堪設想，但我就想說怎麼這麼雖。」

文章曝光，不少網友紛紛留言：「真的要多加小心」、「科普一下，千分之三的機率，玻璃業者也不能篤定的說哪片會爆哪片絕對不會爆」、「人沒事最重要」、「運氣很好，不小心腳的血管都會被受傷」、「不會要你賠？請那個工作人員示範如何空手打破強化玻璃」、「工作人員說不會要你賠，只是要你安心，不用想太多」。