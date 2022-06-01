永豐集團創辦人何壽川涉挪用旗下公司資金及貸款，遭台北地方法院依加重特別背信罪判刑8年6月，目前台灣高等法院審理中；何以疫情嚴峻且他是重症高危險群為由聲請解除報到限制，台灣高等法院改裁定讓他每周一及周四上午以視訊方式向派出所報到。可抗告。

檢方指控，何壽川與李俊傑共同投資1788大樓，明知Giant Crystal只是李俊傑的境外紙上公司，仍指示永豐金海外子公司GC、永豐銀海外子公司SPC非法放貸6000萬美元；何事先與李俊傑密謀，將融資款兩成即1200萬美元、約新台幣3億元充作1788大樓的個人投資款。

檢方調查，何另指示永豐餘投控、元太科技，以預付上海辦公室租金為由，各挪用850萬美元給李，再以購買Giant Crystal可交換公司債為名掩人耳目；何還指示GC非法放貸給三寶集團旗下無實質營運的J＆R公司1億7700萬美元，台北地院將何重判8年半。

何壽川聲請解除報到限制，他說近日新冠肺炎疫情再度爆發，每日確診人數與死亡人數均快速累積，派出所乃員警及民眾經常出入、染疫風險極高之公眾場所，若仍要求他必須每週前往博愛路派出所報到，恐將大幅增加染疫風險，且不利於防疫工作之進行。

何說，他現年77歲，曾經歷換肝、治療癌症等重大疾病，抵抗力遠較正常人為弱，屬發生重症高危險群，且審理迄今均準時到庭，從未有逃亡之意圖，復有長期有就醫之需求，為求身體健康，更不可能在此非常時期擅離家門，遑論逃亡，無要求他定期報到之必要。

高院考量目前全國疫情持續嚴峻，何因身體狀況欠佳而定期報到所增加之接觸風險及受理報到機關之防疫能量，裁定何壽川從5月27日起至8月24日止，每週一、四上午6點到10點以視訊方式向博愛路派出所報到，報到時並應視訊提供限制住居所在地址門牌、報到時間。