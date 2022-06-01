上海解封，街上湧現人潮。（圖／美聯社）

受新冠肺炎疫情影響，大陸上海經過數個月的出入管制後，今（1日）凌晨正式解封，不少民眾出門散步透透氣，即使已是半夜街上還是有滿滿人潮與車潮。儘管上海民眾已經可以自由活動，但若要搭乘大眾運輸工具，還是必須出示三天內的陰性證明，此外稍早上海通報僅有5例本土確診與10例無症狀共15例的感染者。

綜合CNN、美聯社報導，從3月下旬開始，上海出現疫情復燃的跡象，當局也採取嚴格的清零政策，並將上海分成兩半，浦東、浦南輪流啟動封城，隨後浦西也開始封城，數千萬人都受到出入管制，各項產業也因此受到衝擊。

不過隨著疫情受到控制，上海當局也宣布解封，並發出給市民的感謝信，信中感謝全體上海市民的支持與付出，也強調上海將全面恢復正常生活、恢復生產。

一位高中生Lu Kexin興奮表示，「被困在家裡那麼久，真的要瘋了，能夠出門真的太開心了。」今天也是她3個月以來首次到上海外灘。

即使管制較為寬鬆，但上海並非全面解封，民眾每72小時就要接受一次核酸檢測，且需要持有72小時內的陰性證明才能搭乘大眾交通工具、進入公共場所，同時當局不鼓勵民眾群聚，並禁止內用、開放健身房。