繼上周強勁反彈之後，周二華爾街主要指數同步收黑，劇烈震盪的油市使飆漲的通膨持續成為關注焦點，以及投資人對聯準會官員的鷹派言論做出反應。

在度過周末長假後，美股結束了如搭上雲霄飛車般的5月行情，由上周的大漲帶來支撐，道瓊指數和標普500指數月線幾近收平，那斯達克指數5月收跌約2.1%。

標普能源股盤初表現亮眼，但盤中由升轉跌，媒體報導一些原油生產國正在考慮暫時讓俄羅斯退出OPEC+生產協議。

聯準會的政策動向仍是市場最關注的事，美國總統拜登和聯準會主席鮑爾周二會面討論通膨問題，拜登在會前表示對抗通膨是他的「首要任務」。此前聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周一表示，他認為聯準會應準備好從現在起每次會議都升息0.5個百分點，直到確實抑制住通膨。

★主要指數

道瓊指數跌222.84點或0.67%，收在32,990.12點。

標普500指數跌26.09點或0.63%，收在4,132.15點。

那斯達克綜合指數跌49.74點或0.41%，為12,081.39點，盤中一度跌近1.6%。

費城半導體指數跌16.67點或0.53%，為3,098.69點。

★消息

標普Case-Shiller房價指數顯示，3月美國20大城市房價年漲21.17%，超出市場預期，為連續第4個月加速上揚，並創下史上最大年漲幅。此外，數據顯示全美房價上漲20.55%。

世界大型企業聯合會（Conference Board）周二公布，美國5月消費者信心指數為106.4點，較4月的108.6點下滑，反映出通膨居高不下和利率持續上揚的影響。

5月芝加哥採購經理人指數（PMI）為60.3，遠優於4月的56.4和經濟學家預期的55。

上周道瓊指數和標普500指數創下2020年11月以來最大單周漲幅，助月線收復失土。道瓊指數上周收漲6.2%，結束連續8周的跌勢。標普500指數上周收漲6.5%，那斯達克指數周漲6.8%，雙雙結束連續7周的跌勢。儘管如此，道瓊指數仍較其歷史高點下跌10.7%，標普500指數較高點下跌14.2%，那斯達克指數跌25.5%。

歐盟達成協議將分階段禁止俄羅斯石油進口，但媒體報導石油輸出國組織（OPEC）成員國正在考慮讓俄羅斯暫時退出OPEC＋生產協議，周二布蘭特8月期油由升轉跌，終場收跌1.7%，報每桶115.60美元。周二結算的布蘭特7月期油收漲0.96%，為每桶122.84美元。美國7月期油亦由升轉跌，終場收跌0.35%，為每桶114.67美元。

受聯準會理事沃勒的談話影響，美國債息走高，10年期指標公債殖利率最高漲13.71個基點，報2.8749%。

市場將密切關注本周公布的美國非農就業報告人數，以尋找美國就業市場興衰的線索。

美國各證交所成交量總計155.2億股，超出20日移動均量132.5億股。(2-1)